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Emniyet'te NATO Zirvesi

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Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, NATO Zirvesi öncesi il emniyet müdürleriyle güvenlik tedbirlerini değerlendirdi.

(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, NATO Zirvesi öncesi il emniyet müdürlerinin katılımıyla alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin genel değerlendirme toplantısı yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Merkez Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlerinin katılımıyla, NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin "Genel Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık etti.

Açıklamaya göre toplantıda, zirvenin huzur ve güven içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik güvenlik planlamaları, koordinasyon süreçleri ve alınacak tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kaynak: ANKA
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