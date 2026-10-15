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NATO, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıları gelecek hafta NAC'da ele alacak

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NATO, Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıların gelecek hafta NAC toplantısında ele alınacağını bildirdi. Romanya açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemi İHA ile saldırıya uğramış, San Marino bayraklı gemide 7 mürettebatın kaybolduğu belirtildi.

NATO, Karadeniz'de son dönemde gemilere düzenlenen saldırıların gelecek hafta görüşüleceğini bildirdi.

NATO yetkilisi, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

NATO'nun gelecek hafta Karadeniz'de gemilere yönelik saldırıları görüşeceğini kaydeden NATO yetkilisi, konunun olağan NATO Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) toplantısında ele alınacağını aktardı.

Karadeniz'de bir süredir ticari gemilere yönelik saldırılar düzenleniyor.

13 Ekim'de Bulgaristan'ın Karadeniz açıklarında iki gemi insansız hava aracıyla (İHA) saldırıya uğramış, gemilerden biri batmıştı.

Son olarak Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye İHA ile saldırı düzenlenmişti.

San Marino bayraklı gemide bulunan 12 kişilik mürettebattan 5'inin kurtarıldığı, 7'sinin kaybolduğu belirtilirken, Komorlar bayraklı geminin mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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