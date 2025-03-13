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Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi

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NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 9 aydan fazla süredir mahsur kalan iki astronotun yerini alacak dört kişilik ekibin fırlatışı teknik bir sorun nedeniyle ertelendi.

CAPE ABD Havacılık ve Uzay Ajansının ( Nasa ) sekiz günlüğüne uzaya giden ancak 9 aydan uzun süredir mahsur kalan astronotlarının Dünya'ya dönüşü yine ertelendi.

YİNE ERTELENDİ

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore'un yerini almak üzere uzaya gidecek ekibin fırlatılacağı SpaceX roketinin fırlatma rampasında teknik bir sorun meydana geldi. SpaceX, sorunun ardından NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılması planlanan fırlatmanın ertelendiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti. Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti. İki astronotun, görevi devralan SpaceX'in yedek kapsülü fırlatma tarihinin ertelenmesi üzerine dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başına kadar mümkün olmayacağı, uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı tahmin ediliyor.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının dönüşü yine ertelendi
Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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