NASA'nın Ay'a Nükleer Reaktör Gönderme Planları

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'ın yüzeyine nükleer reaktör gönderme projelerini duyurmaya hazırlanıyor. Planın detayları ve proje ile ilgili gelecekteki hedefler hakkında bilgiler paylaşıldı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin ( Nasa ), Ay'ın yüzeyine nükleer reaktör gönderme planı olduğu öne sürüldü.

ABD'de yayımlanan Politico dergisinin ulaştığı belgelere dayandırdığı haberine göre Nasa, büyük bir projeyi kamuoyuyla paylaşmaya hazırlanıyor.

Ulaştırma Bakanı ve NASA Geçici Direktörü Sean Duffy'nin, inşa edilmesi ve ardından Ay'a fırlatılması planlanan bir nükleer reaktör projesini bu hafta duyurması bekleniyor.

Nükleer reaktörün 100 kilovat gücünde olması ve 2030'a kadar uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

İsmi açıklanmayan kıdemli bir NASA yetkilisi, dergiye yaptığı açıklamada, ABD'nin bu adımla, ikinci uzay yarışını kazanmayı amaçladığını ifade etti.

Projeye ilişkin belgelerde, Ay'da nükleer reaktöre sahip olacak ilk ülkenin burayı "yasaklı bölge ilan ederek ABD'yi önemli ölçüde kısıtlayabileceği" belirtiliyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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