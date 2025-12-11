Salıpazarı'nda 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' tanıtıldı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" kapsamında eğitim düzenledi.

Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle birlikte Salıpazarı Haz Tekstil Fabrikası ve Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, 106 kadına uyuşturucuyla mücadelede farkındalık kazandırmak amacıyla bilgi verildi.

Katılımcılara, uyuşturucu kullanımının toplumsal ve bireysel zararları, erken uyarı işaretleri ve ailelerin çocukları üzerindeki rolü anlatıldı.

Eğitim kapsamında kadınların akıllı telefonlarına Narkotik İhbar Programı (UYUMA) uygulaması yüklenerek, uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yetkililer, toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefleyen "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ile annelerin uyuşturucuyla mücadelede en güçlü destekçilerden biri olduğunu vurguladı.