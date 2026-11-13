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Naoero Cumhurbaşkanı Adeang, tüm muhalefetin iktidara katıldığını açıkladı

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Naoero Cumhurbaşkanı David Adeang, 19 üyeli meclisteki tüm muhalefet milletvekillerinin iktidara katıldığını açıkladı. Adeang, 1968'de bağımsızlıktan bu yana ilk kez bütün milletvekillerinin iktidardan yana olduğunu belirtti.

"Nauru" olan adını kısa süre önce değiştiren, Pasifik'teki ada ülkesi Naoero'nun Cumhurbaşkanı David Adeang, meclisteki tüm milletvekillerinin iktidardan yana olduğunu belirtti.

Naoero Cumhurbaşkanı David Adeang, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 19 üyeli meclisteki tüm muhalefet milletvekillerinin iktidara katıldığını bildirerek, "Herhangi bir güçlü ve sağlıklı demokraside olduğu gibi, burada da farklı görüşler ve hararetli tartışmalar devam edecektir." ifadesini kullandı.

Adeang, ülkenin 1968'de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana ilk kez bütün milletvekillerinin iktidardan yana olduğunu belirtti.

Sisteminde herhangi bir siyasi partinin bulunmadığı Naoero'da milletvekilleri 4 yıllığına bağımsız adaylar arasından seçiliyor.

Kaynak: AA
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