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Naoero Cumhurbaşkanı Adeang, BM'de ülkesinin UCM'den çekileceğini duyurdu

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Naoero Cumhurbaşkanı David Adeang, New York'ta katıldığı BM 81. Genel Kurulu'nda ülkesinin UCM'den çekileceğini açıkladı. Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM konuşmasında UCM'ye üye ülkelere çekilme çağrısı yapmasının ardından geldi.

Kısa süre önce adını "Naoero Cumhuriyeti" olarak değiştiren Nauru'nun Cumhurbaşkanı David Adeang, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) çekileceklerini açıkladı.

Pasifik ada ülkesi Naoero'nun Cumhurbaşkanı Adeang, New York'ta gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kuruluna katılarak konuşma yaptı.

Konuşmasında UCM'yi önemi giderek daha fazla sorgulanan çok taraflı bir kurum olarak nitelendiren Adeang, ülkesinin mahkemeden çekileceğini söyledi.

Adeang, New York'tan ayrılmadan önce çekilme belgesini Roma Statüsü'nün yetkili makamına sunacağını ifade etti.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın BM konuşmasında UCM'ye üye ülkelere mahkemeden çekilmeleri çağrısında bulunmasının ardından geldi.

Naoero, İsrail ve Filistin'le ilgili BM oylamalarında sık sık ABD ile aynı yönde oy kullanmış, iki devletli çözümü destekleyen 2025 tarihli karara karşı oy vermişti.

Pasifik ada ülkesi "Nauru" adını Temmuz'da resmen "Naoero" olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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