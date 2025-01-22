Nanjing'de 39. Qinhuai Fener Festivali Işıklandırma Töreni Yapıldı
Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 39. Qinhuai Fener Festivali, Bailuzhou Parkı'nda gerçekleştirilen ışıklandırma töreni ile başladı. Festival, ziyaretçilere Qinhuai Nehri çevresindeki çeşitli sergi alanlarını keşfetme imkanı sunuyor.
NANJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen 39. Qinhuai Fener Festivali'nin ışıklandırma töreni salı günü Bailuzhou Parkı'nda yapıldı. Festival kapsamında Nanjing kentindeki Qinhuai Nehri yakınlarındaki çeşitli sergi alanları ziyaret edilebiliyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel