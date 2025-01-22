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Nanjing'de 39. Qinhuai Fener Festivali Işıklandırma Töreni Yapıldı

Nanjing'de 39. Qinhuai Fener Festivali Işıklandırma Töreni Yapıldı
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Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen 39. Qinhuai Fener Festivali, Bailuzhou Parkı'nda gerçekleştirilen ışıklandırma töreni ile başladı. Festival, ziyaretçilere Qinhuai Nehri çevresindeki çeşitli sergi alanlarını keşfetme imkanı sunuyor.

NANJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de düzenlenen 39. Qinhuai Fener Festivali'nin ışıklandırma töreni salı günü Bailuzhou Parkı'nda yapıldı. Festival kapsamında Nanjing kentindeki Qinhuai Nehri yakınlarındaki çeşitli sergi alanları ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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