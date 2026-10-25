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Namibya Çevre Bakanlığı bu sezon Etosha'nın yüzde 16'sının etkilendiğini açıkladı

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Namibya Çevre Bakanlığı bu sezon Etosha'nın yüzde 16'sının etkilendiğini açıkladı
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Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı, bu yangın sezonunda Etosha Ulusal Parkı'nın yaklaşık yüzde 16'sına denk gelen 3 bin 513 kilometrekarelik alanın etkilendiğini bildirdi. Bakanlık, can kaybı ve yaban hayatında zarar olmadığını bildirdi.

WİNDHOEK, 25 Ekim (Xinhua) -- Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı, mevcut yangın sezonunda orman yangınlarının Etosha Ulusal Parkı'nın yaklaşık yüzde 16'sına denk gelen 3.513 kilometrekarelik alanı etkilediğini bildirdi. Bakanlık, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarların yangın müdahalesini zorlaştırabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlık cumartesi günkü açıklamasında, yangınlar nedeniyle an itibarıyla herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ve yaban hayatının zarar görmediğini bildirdi.

Bakanlık tarafından açıklanan ilk verilere göre, eylülde 2.587 kilometrekarelik alanı yangınlardan etkilenen parkta, ekimde 926 kilometrekarelik alanın daha zarar görmesiyle toplam etkilenen alan 3.513 kilometrekareye ulaştı.

Bakanlık ayrıca, Namibya Savunma Kuvvetleri personeli, çevredeki koruma alanlarının çalışanları ve çiftçilerden oluşan yaklaşık 80 kişilik ekibin 20 Ekim'den bu yana parkın çeşitli noktalarında yangınlarla mücadele ettiğini belirtti.

Açıklamada, cumartesi günü 45 dereceye ulaşan hava sıcaklığı ile saatte 20 kilometreye varan rüzgarın yangınları yeniden alevlendirebileceği ve söndürme çalışmalarını sekteye uğratabileceği uyarısına yer verildi.

Afrika'nın en büyük ve en tanınmış yaban hayatı koruma alanlarından biri olan Etosha Ulusal Parkı, Namibya'nın doğa koruma ve turizm sektörlerinde kritik bir rol oynuyor. Geçen yıl çıkan yangınlar, parkın yüzde 37'sini etkilemişti.

Kaynak: Xinhua
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