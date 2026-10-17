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Nallıhan İlçe Halk Kütüphanesi 27 Kasım 2025'te hizmete girdi, 33 bin kitap sunuyor

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Nallıhan İlçe Halk Kütüphanesi 27 Kasım 2025'te hizmete girdi, 33 bin kitap sunuyor
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Ankara’nın Nallıhan ilçesinde 27 Kasım 2025’te hizmete giren Nallıhan İlçe Halk Kütüphanesi, yaklaşık 33 bin kitap ve 200 kişilik oturma kapasitesiyle ücretsiz hizmet sunuyor. Kütüphanede yetişkin ve çocuk salonları, atölye odası ile ücretsiz internet var.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 27 Kasım 2025'te hizmete giren, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Nallıhan İlçe Halk Kütüphanesi, yaklaşık 33 bin kitapla her yaştan okuyucuya ücretsiz hizmet veriyor.

Toplam 200 kişilik oturma kapasitesine sahip kütüphanede, yetişkinler için sessiz çalışma alanı olarak düzenlenen iki okuma salonunun yanı sıra 7-14 yaş grubuna yönelik çocuk okuma salonu ve 0-6 yaş grubuna ayrılan bir salon bulunuyor.

Sesli çalışmaya uygun şekilde tasarlanan atölye odasında öğrenciler toplu ders çalışabiliyor ve grup ödevlerini birlikte yapabiliyor. Okuyucuların kullanımına açık bilgisayarların yanı sıra sınırsız kablosuz internet hizmeti de ücretsiz sunuluyor.

Nallıhan İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Yunus Emre Zehir, kütüphanenin yaklaşık bir yıl önce faaliyete başladığını belirterek, 33 bin kitap ve 200 kişilik oturma kapasitesiyle her yaştan okuyucuya hizmet verdiklerini söyledi.

Kütüphaneye üyelikte yaş sınırı bulunmadığını ve yalnızca kimlik kartıyla kayıt yapılabildiğini aktaran Zehir, hafta içi her gün 09.00-18.00 saatlerinde ücretsiz hizmet sunduklarını ifade etti.

Zehir, desteklerinden dolayı Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu ve yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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