Nallıhan'da hava ambulansı kalp krizi geçiren hasta için havalandı
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde kalp krizi geçiren M.D., hava ambulansıyla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kırsal Ömerşeyhler Mahallesi'nde yaşayan M.D. rahatsızlanması üzerine Nallıhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
Yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta için İl Sağlık Müdürlüğünden hava ambulansı talep edildi.
Ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi'ndeki helikopter pistine götürülen hasta, nakledildiği hava ambulansıyla Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak