Haberler

Nallıhan'da iğne oyaları sergisi açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Nal-Etik Kooperatifi tarafından iğne oyaları tanıtım sergisi düzenlendi. Sergi, Nallıhan Kaymakamlığı ve Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirilen 'Nallıhan İğne Oyası Projesi' çerçevesinde açıldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde iğne oyaları tanıtmak amacıyla Nal-Etik Kooperatifince sergi açıldı.

Nallıhan Kaymakamlığı ve Nallıhan Belediyesinin katkılarıyla 2024 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilen "Anadoludakiler-Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi", Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADUM) tarafından hayata geçirildi.

Serginin açılışı, Çankaya Arı Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Açılışa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, eski Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör'ün eşi Başak Güngör, KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Nallıhan Koordinatörü Abdülfettah Güngör ve Nal-Etik Kooperatifi yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
13. dakikada 10 kişi kalan Gaziantep FK'den mucizevi galibiyet

Henüz 13'ncü dakikada 10 kişi kaldılar! Mucizevi bir 3 puan