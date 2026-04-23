Nallıhan'a turistik gezi düzenlendi

İstanbul'dan Ankara'nın Nallıhan ilçesine turistik gezi gerçekleştirildi.

İstanbul Kadıköy Belediyesi Feneryolu Gönüllü Evi üyeleri, 65 kişilik grup ve turist rehberi Zafer Özcan'la Nallıhan'ı ziyaret etti.

Nallıhan Kuş Cenneti'ni ziyaret eden grup, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ile görüştü.

Başkan Güngör, ziyarette, "Nallıhan doğup büyüdüğümüz, İpek Yolu üzerinde ve 84 köyü bulunan tarihi dokusuyla güzel bir ilçemiz. Sizlerin böyle güzel bir günde Nallıhan'a gelmenizden onur duyduk. Nallıhan'ın tanıtımı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizleri ve tüm misafirlerimizi Nallıhan'a bekliyoruz." dedi.