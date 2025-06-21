Nahda Hareketi'nden Es-Sahbi Atik'in Ceza Kararına Tepki

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunus'taki Nahda Hareketi, yöneticilerinden Es-Sahbi Atik'in kara para aklama suçlamasıyla 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kınadı ve kararı siyasi olarak nitelendirdi. Açıklamada, Atik'in suçsuz olduğu belirtilirken, tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Tunus'taki Nahda Hareketi, yöneticilerinden Es-Sahbi Atik'in (66) 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasını kınadı.

Nahda'dan yapılan yazılı açıklamada, Nahda yöneticilerinden Atik'in kara para aklama suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösterilerek, söz konusu karar "siyasi" olarak nitelendirildi.

Açıklamada davanın, asılsız bir suçlamayla başladığı ve soruşturmalar, tanıkların ifadeleri ve teknik testlerin sonucunda Atik'in suçsuz olduğunun kanıtlandığı kaydedildi.

"Yargı erkinin siyasi muhalifleri ortadan kaldırmak için kullanılmasının" kınandığı açıklamada, bu davanın da 25 Temmuz kararlarına karşı çıkan her sesi hedef alan siyasi davalar bağlamında geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, siyasi yargılamalara son verilmesi ve kamusal ve bireysel özgürlüklere yönelik tüm ihlallerin sona erdirilmesi" istendi.

Tunus'ta kara para aklama davasından yargılanan Nahda Hareketi yöneticilerinden Es-Sahbi Atik (66) 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Atik, 13 Mayıs'ta "kara para aklama" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Tunus'ta "siyasi tutuklamalar"

Tunus'ta 11 Şubat 2023'ten bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise bu gibi soruşturmaları "siyasi" olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.

Kaynak: AA / Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti - Güncel
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi

9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
İran'ın İsrail'e fırlattığı bir füzenin parçaları Ürdün'ün Akabe kentine düştü

Füzelerden bir ülke daha nasibini aldı! İki ayrı bölgeye düştü
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
İstanbul'da 7 ilçede yılan görüldü, vatandaşlar tedirgin

Havalar ısınınca ortaya çıktı! İstanbul'da 7 ilçede görüldü
Bakanlık ifşa etti! Ünlü baharat markasında etiket oyunu

Ünlü baharat markasında skandal! Etikette var, içinde yok
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.