Haberler

Tekirdağ'da düzenlenen konferansta antik kentler konuşuldu

Tekirdağ'da düzenlenen konferansta antik kentler konuşuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da Müzeler Haftası kapsamında düzenlenen konferansta, Heraion Teikhos ve Perinthos antik kent kazıları ile Türkiye'de müzeciliğin gelişimi ele alındı.

Tekirdağ'da, Müzeler Haftası kapsamında konferans düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, "Türkiye'de Müzeciliğin Başlangıcı" konulu sunum yaptı.

Atik, sunumunda Türkiye'de müzeciliğin gelişim süreci, kültürel mirasın korunması ve müzelerin toplumdaki önemine ilişkin bilgi verdi.

Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Ergin Akın da "Heraion Teikhos Antik Kenti Kazıları" başlıklı sunumunda antik kentte yürütülen kazı çalışmaları, gün yüzüne çıkarılan eserler ve bölgenin tarihi önemini anlattı.

Perinthos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem ise "Perinthos Antik Kenti Kazıları" konulu sunum gerçekleştirdi.

Erdem, Perinthos Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik çalışmalar ve elde edilen bulgular hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Müze Müdürü Abdülgani Tarkan, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Su yerine şekerli içecekler tüketen ünlü fenomene lösemi teşhisi konuldu

Dünyaca ünlü fenomenden kötü haber! Sağlıksız yaşam pahalıya patladı
Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur asılı halde ölü bulundu

Parkta korkunç manzara! 18 yaşındaki Beyzanur ölü bulundu
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor

Yerine kupa canavarı hoca geliyor
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu

Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
Milyonların hesabına 'çift maaş' gibi para yatacak

Çalışanlar dikkat! Hesaplara çift maaş gibi para yatacak