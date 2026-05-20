Tekirdağ'da düzenlenen konferansta antik kentler konuşuldu

Tekirdağ'da, Müzeler Haftası kapsamında konferans düzenlendi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, "Türkiye'de Müzeciliğin Başlangıcı" konulu sunum yaptı.

Atik, sunumunda Türkiye'de müzeciliğin gelişim süreci, kültürel mirasın korunması ve müzelerin toplumdaki önemine ilişkin bilgi verdi.

Heraion Teikhos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Arkeolog Ergin Akın da "Heraion Teikhos Antik Kenti Kazıları" başlıklı sunumunda antik kentte yürütülen kazı çalışmaları, gün yüzüne çıkarılan eserler ve bölgenin tarihi önemini anlattı.

Perinthos Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel Erdem ise "Perinthos Antik Kenti Kazıları" konulu sunum gerçekleştirdi.

Erdem, Perinthos Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik çalışmalar ve elde edilen bulgular hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programa, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, Tekirdağ Müze Müdürü Abdülgani Tarkan, Tekirdağ Yahya Kemal Beyatlı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.