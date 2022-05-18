'Mutlu Çarşamba' projesine Ben de Varım'dan destek - Haberler

KOCAELİ (Bültenler) - Gençlik ve Spor Bakanlığının engelli bireyler için 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Mutlu Çarşamba" projesi Kocaeli'de başladı. Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda hayata geçirdiği ''Ben de Varım'' projesine katılan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri 'Mutlu Çarşamba' projesine de katıldı.

Bu kapsamda merkezde eğitim gören öğrenciler içerisinden belirlenen 12 özel birey yaklaşık altı ay İzmit Atletizm pistinde antrenmanlarla hazırlık yaptılar. Bu kapsamda özel sporcuların Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm şampiyonasına katılabilmeleri için il seçmeleri yapıldı. İl seçmelerinde derece alan Kağıt spor'un yetiştirdiği ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencisi olan Anıl Demir, cirit ve gülle branşında ulusal yarış barajını geçerek özel sporcular Türkiye şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

BEN DE VARIM PROJESİ NEDİR?

Kocaeli'nde yaşayan engelli bireylerin hayata katılımı noktasında örnek projelere imza atan Büyükşehir Belediyesi, sporun hemen her branşında ''Ben de Varım'' demeleri için yeni bir çalışmayı hayata geçirmişti. Proje kapsamında Kocaeli'nde yaşayan 10-35 yaş arası engelli bireylere yönelik spor taraması yapılmakta. Böylece engellilerin hangi spora yatkın oldukları belirlenerek, o branşta daha ileri seviyede eğitim almaları ve müsabık olmaları sağlanmaktadır. Bu kapsamda da Gençlik ve Spor Bakanlığının engelli bireyler için 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı "Mutlu Çarşamba" projesine 'Ben de Varım' projesinden destek geldi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 'Mutlu Çarşamba' projesi kapsamında gerçekleşen atletizm şampiyonasına Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerinin yanında Kocaeli'den yaklaşık 100 özel sporcu da yarışmaya katıldı. Pandemi öncesi başladıkları Atletizm eğitimlerine Kocaeli Gençlik ve Spor il Müdürlüğü Engelliler Fiziksel Aktivite ve Spor Programları Koordinatörü Uzm. Tahir Tarım tarafından özel sporculara yönelik; başlangıçta sağlık için spor, sosyal ve bilişsel gelişim için fiziksel aktivite çalışmaları yaparken Türkiye şampiyonası için daha çok performans odaklı antrenman yapmaktalar.

LİSANSLI ÖZEL SPORCULAR

İzmit Atletizm pistinde gerçekleşen Kocaeli Atletizm İl Seçme Şampiyonasında özel sporcuların heyecanı görülmeye değerdi. Ramazan bayramından sonra Türkiye şampiyonasına gidecek olan özel sporculara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor kulübünün katkılarıyla sporcularımız lisanslı sporcu yapılmıştır. Engellilere yönelik farkındalığın artmasını ve her daim onları topluma kazandırmayı amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sanatta, sporda ve eğitimde yer alan projelerle özel bireylerin yanında olmaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Özel Sporcular İl şampiyonasında ödül alan Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri olan özel sporcular ise şöyle;

Gülle atma Şirin Arslan 1.lik

20 yaş üstü 100m Mental Kadın; Şirin Arslan 1.lik ve Ceren Ergül 2.lik

20 yaş üstü 100 m Mental Erkek; Tolga Sarıca 1.lik, Alihan Arslan 2.lik, İsmail Kürşat Avcı 3.lük

20 yaş altı 100 m mental erkek; Ferhat Türkel 1.lik

20 yaş altı otizm 100 m erkek; Tugay Özcan 1.lik

Disk atma; Ceren Ergül 1.lik

Uzun Atlama 20 yaş altı; Ferhat Türkel 1.lik, Tugay Özcan 2.lik.

Uzun Atlama 20 yaş üstü; Tolga Sarıca 1.lik, Sefa Mollaosmanoğlu 2.lik, Alihan Arslan 3.lük

Gülle Atma Downsendrom; Anıl Demir 1.lik

Cirit atma Downsendrom; Anıl demir 1.lik

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