Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasından iftar programı

Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, geleneksel iftar programını düzenledi. Programa siyasetçiler ve yerel yöneticiler katıldı.

Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından iftar programı düzenlendi.

Mut Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Evren, Mut Belediyesi Düğün Salonu'ndaki programda, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri iftarın birlik ve kaynaşma anlamı taşıdığını belirtti.

İftara AK Parti Mersin Milletvekilleri Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer ile Mut Belediye Başkanı Murat Orhan da katıldı.

