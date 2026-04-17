Mut'ta hastane bahçesine 150 zeytin fidanı dikildi
Mut Orman İşletme Müdürlüğü desteğiyle hastane bahçesine dikilen 150 zeytin fidanı, çevre bilinci ve sağlık ortamının iyileştirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.
Hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Mut Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle temin edilen 150 zeytin fidanı, hastane personeli tarafından toprakla buluşturuldu.
Başhekim Hüseyin Özer, etkinliğin hem çevre bilinci hem de sağlık ortamının iyileştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, katkı sunanlara teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ahmet Güler