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Mustafakemalpaşa'da Buğday Tarlasında Yangın

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda 30 dönüm ekili alan zarar gördü.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki buğday tarlasına çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın 30 dönüm alanda etkili olurken bölgede buğday hasadının yapılmış olması olası maddi zararın önüne geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Güncel

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