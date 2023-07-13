Mustafakemalpaşa'da Buğday Tarlasında Yangın
Güncel Haberler
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda 30 dönüm ekili alan zarar gördü.
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki buğday tarlasına çıkan yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın 30 dönüm alanda etkili olurken bölgede buğday hasadının yapılmış olması olası maddi zararın önüne geçti.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan Özhan - Güncel
Güncel Haberler