Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın babası Mustafa Topal vefat etti

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın babası Mustafa Topal, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze namazı, Merkez Avcı Sultan Camisi'nde kılındı ve aile kabristanında toprağa verildi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'ın 92 yaşında vefat eden babası Mustafa Topal'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Topal'ın cenazesi, Merkez Avcı Sultan Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Topal'ın cenazesi, Topağaçlar mevkisindeki aile kabristanında defnedildi.

Cenazeye Topal ailesinin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

