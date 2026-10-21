Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, mal varlığı aklama soruşturmasında tutuklandı

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(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında YENİ Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül tutuklandı.

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Emir Sarıgül hakkında buradaki sorgusu sonucunda tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 15 kişi daha önce tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA