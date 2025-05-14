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Mustafa Pehlivanoğlu Görevine Başladı

Mustafa Pehlivanoğlu Görevine Başladı
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Mut İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Pehlivanoğlu, göreve başladı ve ilçenin huzuru ile güvenliği için çalışacaklarını belirtti.

Mut İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Pehlivanoğlu, görevine başladı.

Pehlivanoğlu, görevine başlaması dolayısıyla makamında ağırladığı basın mensuplarına, ilçenin huzuru ve güvenliği için çalışacaklarını söyledi.

Kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirten Pehlivanoğlu, ilçe halkından desteğinin önemli olduğunu anlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel
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