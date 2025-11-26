Haberler

Mustafa Destici: Kadına Yönelik Şiddet Ülke Gündeminden Çıkmamalı

Mustafa Destici: Kadına Yönelik Şiddet Ülke Gündeminden Çıkmamalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kadınlara yönelik şiddetin ülkenin öncelikli meseleleri arasında yer aldığını ve bu konuyla yüzleşmek gerektiğini vurguladı. Eğitim yatırımlarının önemine de dikkat çeken Destici, kadına şiddeti sona erdirmek için toplum olarak işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gündem ne olursa olsun kadınlarımızı hedef alan şiddetin, milletimizin öncelikli meselelerinden biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve asla ülke gündeminden çıkmasına müsaade etmemeliyiz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir ülkenin elde edeceği başarıların öğretmenler sayesinde mümkün olacağını belirten Destici, en büyük yatırımın eğitime ayrılması gerektiğini vurguladı.

Kadınları hedef alan şiddete dikkati çeken Destici, "Öncelikle ve acilen bu meseleyle yüzleşmek, milletçe el ele bütün imkanlarımızı kullanarak işbirliği yapmak, nihayetinde çözümler bulmak ve kadına şiddete son vermek zorundayız. Gündem ne olursa olsun kadınlarımızı hedef alan şiddetin, milletimizin öncelikli meselelerinden biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve asla ülke gündeminden çıkmasına müsaade etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bir toplumun inanç, ahlak, huzur ve gelişmişlik düzeyinin, o toplumda kadına verilen değerle doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden Destici, kadınların şiddetle ve ayrımcılıkla mücadelelerinde her zaman destekçileri olduklarını söyledi.

Ülke gündeminde yer alan en önemli konunun terör olduğunu ifade eden Destici, "Terör örgütünün geçmişte işlediği suçlar yok sayılamaz ve bu suçları işleyenler affedilemez." dedi.

Destici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaretine ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Eylül Aşkın Akçay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dert yandığı konu: Tüm şahsi çabama rağmen hedeflerimizin çok uzağındayız

Dertli olduğu bir konu var: Çabama rağmen hedefimizin çok uzağındayız
MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz

MHP ve BBP arasında büyük kriz! Mustafa Destici resti çekti
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti

Tarihi araştırma yaparken servet buldu! Hemen ekiplere teslim etti
Olay iddia: Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor

Türkiye'de 60 yıldır üretim yapan dev fabrika kapanıyor
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
Polis memuru kayınvalidesini bağ evinde öldürüp intihara kalkıştı

Polis memuru para için kayınvalidesini bağ evinde öldürdü
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF, Paris'teki gizli kasasına el koydu

Cem Uzan'a soğuk duş! TMSF gizli kasaya resmen el koydu
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Gümüşhane Üniversitesi'nde silahlı kişi, memuru rehin aldı

Üniversitede rehine krizi! Keskin nişancılar soluğu çatıda aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.