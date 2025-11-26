Mustafa Destici: Kadına Yönelik Şiddet Ülke Gündeminden Çıkmamalı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Gündem ne olursa olsun kadınlarımızı hedef alan şiddetin, milletimizin öncelikli meselelerinden biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve asla ülke gündeminden çıkmasına müsaade etmemeliyiz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bir ülkenin elde edeceği başarıların öğretmenler sayesinde mümkün olacağını belirten Destici, en büyük yatırımın eğitime ayrılması gerektiğini vurguladı.

Kadınları hedef alan şiddete dikkati çeken Destici, "Öncelikle ve acilen bu meseleyle yüzleşmek, milletçe el ele bütün imkanlarımızı kullanarak işbirliği yapmak, nihayetinde çözümler bulmak ve kadına şiddete son vermek zorundayız. Gündem ne olursa olsun kadınlarımızı hedef alan şiddetin, milletimizin öncelikli meselelerinden biri olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız ve asla ülke gündeminden çıkmasına müsaade etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bir toplumun inanç, ahlak, huzur ve gelişmişlik düzeyinin, o toplumda kadına verilen değerle doğrudan ilişkili olduğunu kaydeden Destici, kadınların şiddetle ve ayrımcılıkla mücadelelerinde her zaman destekçileri olduklarını söyledi.

Ülke gündeminde yer alan en önemli konunun terör olduğunu ifade eden Destici, "Terör örgütünün geçmişte işlediği suçlar yok sayılamaz ve bu suçları işleyenler affedilemez." dedi.

Destici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan oluşturulan heyetin İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na ziyaretine ilişkin gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.