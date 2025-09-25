Haberler

Muska ve Büyü İle 27 Kişiyi Dolandıran 7 Şüpheli Yakalandı
Malatya'da muska yapma, büyü bozma ve medyumluk yöntemleriyle 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli yakalandı. Yapılan incelemelerde 34 milyon 168 bin TL'lik hareketlilik tespit edildi.

MALATYA'da muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme yöntemleri ile 27 kişiyi dolandıran 7 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. 7 şüphelinin hesaplarında yapılan incelemede, 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte muska yapma, büyü bozma, medyumluk, sözde şifa kurbanı kesme gibi yöntemlerle 27 kişiyi dolandıran şüpheliler için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında tespit edilen şüpheli 7 kişinin hesap hareketlerinin incelenmesinde de 34 milyon 168 bin TL hareketlilik tespit edildi. Çalışmasını tamamlayan ekipler, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda; sözde büyü yapımında kullanılan üzerinde Arapça ve karmaşık eski yazılarla yazılmış ceylan derisi, yılan derisi, tahta kaşık, bez, çaput, atlet, at nalı, sabun gibi malzemeler ile on binlerce Euro ve dolar ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 7 şüpheliyi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
