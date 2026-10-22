Musk, gelecekte yapay zekanın kendi kendini kontrol edeceğini savundu

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SpaceX ile Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) ABD'li milyarder Elon Musk, gelecekte zengin kişilerin dahi yapay zekayı kontrol edemeyeceğini savunarak, "Bence (yapay zeka) kendi kendini kontrol edecek." dedi.

Musk, ABD'li yazar Walter Isaacson'a verdiği mülakatta yapay zekaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gelecekte paranın öneminin kalmayacağını savunan Musk, "Sözde zengin kişilerin dahi yapay zekayı kontrol edeceğini düşünmüyorum. Bence (yapay zeka) kendi kendini kontrol edecek." diye konuştu.

Musk, insanların çalışmasalar dahi çeşitli hobilerle mutlu olmanın yollarını bulacağını ileri sürerek, "Gerçek şu ki insanların yapıp, yapay zeka ve robotların daha iyi yapamayacağı hiçbir şey olmayacak." ifadesini kullandı.

Öte yandan, yapay zekayı denetlemek için bir kurumun ve kuralların oluşturulmasının uzun süreceğini aktaran Musk, bir yapay zeka modeli hizmete sunulmadan önce firmaların rakiplerini arayarak bu sistemi denemelerini isteyebileceği önerisinde bulundu.

Musk, "Bence rakipler bu konuda birbirlerine dürüst olurdu. 'Yapay zekanla bir nükleer bomba yapabildim.' derlerse biz de 'Kullanıma sunmadan önce düzenlesek iyi olur.' deriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA