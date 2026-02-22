Haberler

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan, Bursaspor'a Ziyaret: "Bursaspor'u Süper Lig'de Göreceğiz ve Hak Ettiği Yerde İzlemeye Devam Edeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, bir sonraki yıl içinde Bursaspor'un Süper Lig'e yükselebileceğini belirtti.

(BURSA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursaspor Kulübü'nü ziyaret ederek, "Önümüzdeki yıl içerisinde de Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz ve hak ettiği yerde izlemeye devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Bursaspor Kulübü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaret kapsamında Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik ile bir araya gelen Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bursaspor'un zaten Türk futbol tarihinde önemli bir yeri var. Ayrıca şampiyonluk görmüş altı kulüpten bir tanesi. Türkiye'yi de önemli turnuvalarda başarıyla temsil etmiş yüz akımız bir Spor Kulübü. Bursaspor, geride bıraktığımız dönem içerisinde birtakım talihsizlikler yüzünden şimdi ikinci ligde ama inanıyorum ki bu yıl başarıyla göğüsleyecek ligi ve birinci lige yükselecek. Önümüzdeki yıl içerisinde de Bursaspor'u Süper Lig'de göreceğiz ve hak ettiği yerde izlemeye devam edeceğiz. Ben öncelikle misafirperverliğiniz ve kadirşinaslığınız için teşekkür ederim."

Dervişoğlu, Bursa'ya iftar programı vesilesiyle geldiğini de belirterek, Bursaspor'u tribünde de izlemek üzere yeniden kente geleceğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
