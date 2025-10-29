Haberler

Muş Valisi Çakır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Güncelleme:
Muş Valisi Avni Çakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır mesajında, milletin büyük fedakarlık göstererek, azim ve kararlılıkla kurduğu Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, onuru ve coşkusunu yaşadığını belirtti.

Cumhuriyetin milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin en büyük kazanımı olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Tarih boyunca hiçbir zorluğa boyun eğmeyen aziz milletimiz, Cumhuriyetimizi büyük fedakarlıklarla kazanmış, onu her geçen yıl daha da güçlendirerek bugünlere taşımıştır. Ecdadımızdan bizlere emanet edilen bu kutsal miras, özgürlüğün, bağımsızlığın ve millet olma bilincinin en güçlü ifadesidir. Cumhuriyetimizin 102 yıllık yürüyüşü, demokrasiden ekonomiye, eğitimden sağlığa, savunmadan sanayiye kadar her alanda büyük gelişmelere sahne olmuştur. Bugün Türkiye, köklü tarihi, güçlü ekonomisi, milli değerlerine bağlılığı ve genç nüfusunun dinamizmiyle bölgesinde ve dünyada söz sahibi, saygın bir ülke konumuna gelmiştir."

Özellikle geleceğin teminatı olan gençlerin, Cumhuriyetin en büyük güvencesi ve yarınlarının en parlak umudu olduğunu belirten Çakır, milletin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
