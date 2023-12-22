Üye Girişi
Haberler

Muş'un Hasköy ve Korkut ilçelerine doğalgaz verilmeye başlandı

Güncelleme:
Abone Ol

Muş'un Hasköy ve Korkut ilçelerinde düzenlenen törenle doğalgaz verilmesine başlandı. Vali Avni Çakır ve diğer yetkililer, doğalgazın bölge halkına sağlayacağı kolaylıkları vurgulayarak sevinçlerini dile getirdi. Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel ise doğalgazın ilçeye gelmesi için yapılan çalışmalara teşekkür etti.

Muş'un Hasköy ve Korkut ilçelerinde, düzenlenen törenle doğalgaz verilmesine başlandı.

Vali Avni Çakır, Hasköy Çarşı Meydanı'ndaki töreninde, doğalgazın kolaylıklarına değinerek, şöyle konuştu:

"Buraların uzun bir kış memleketi olduğunu düşündüğümüzde insanlarımızın rahatlığa kavuşacağını biliyoruz. Bu anlamda bölgemizde çok büyük bir sevinç var. Bölge halkı adına Cumhurbaşkanı'mıza müteşekkiriz. İlçeye doğal gaz bağlanması ileri tarihlerde görünüyordu ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimat ve destekleriyle 2023 yılı tamamlanmadan Hasköy ve Korkut, doğalgaza kavuşmuş oldu. Doğalgazın kullanımın her haneye ulaşması noktasında biz de gerekli destekleri vereceğiz. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun."

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel de mutlu bir gün yaşadıklarını ifade etti.

İlçeye uzun zamandır doğalgaz gelmesini beklediklerini anlatan Karayel, "Doğalgaz için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetime, milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek ve firma yetkililere teşekkür ediyoruz. Nüfusu 20 binin altında olan ilçelere doğalgazın 2026 yılında geleceği planlanıyordu. Biz yılmadık ve temaslarımızı sürdürdük. Hükümetimizin desteğiyle bugün ilçemizi doğalgazla buluşturuyoruz. Verdiğimiz sözü yerine getirdik. O mutluluğu yaşıyoruz. İlçemize ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

Daha sonra Korkut Çarşı Meydanı'nda Vali Çakır, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay ve Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman'ın katılımıyla dualar edildi, ilçeye doğalgaz verilmesine başlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hasköy Korkut Muş Enerji Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Kupa maçı ne zaman? Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman oynanacak? Derbinin hakemi kim oldu? BELLİ OLDU! Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kim yönetecek? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Balıkesir'de deprem mi oldu? 22 Aralık Az önce Balıkesir'de kaç büyüklüğünde deprem oldu? SON DAKİKA! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title