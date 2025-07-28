Muş'un Bulanık Kaymakamı Koşansu, Köy Yolları İncelemeleri Yaptı

Muş'un Bulanık Kaymakamı Koşansu, Köy Yolları İncelemeleri Yaptı
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Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, parke taşı döşeme ve asfalt çalışmaları yürütülen köy yollarında incelemelerde bulundu. Köy sakinleriyle bir araya gelerek yol çalışmaları hakkında bilgi aldı ve çocuklara oyuncak dağıttı.

Muş'un Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, parke taşı döşeme ve asfalt çalışmasının yürütüldüğü köy yollarında incelemelerde bulundu.

Koşansu, Örenkent köyü yolundaki serme, sıkıştırma ve asfalt, Günyurdu ile Abdalbeyazıt köyü arasında yürütülen sathi kaplama ve Gölyanı köyündeki parke döşeme çalışmalarını inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

İncelemelerinin ardından köy sakinleriyle bir araya gelen Koşansu, çocuklara oyuncak dağıttı.

Köy sakinleri de yol çalışmalarından dolayı Koşansu'ya teşekkür etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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