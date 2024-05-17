Muş'ta Üniversite Öğrencileri İlkokul Duvarlarını Boyadı

Muş'un Bulanık ilçesinde üniversite öğrencileri, ilkokulun duvarlarını boyadı.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında geldikleri Ericek köyünde öğrenciler için etkinlik düzenledi.

Okulun duvarlarını boyayarak renklendiren üniversite öğrencileri, köydeki çocuklara hediyeler verdi.

Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Dr. Abdulbaki Demir, gönüllülük faaliyeti kapsamında okulun duvarlarını boyadıklarını söyledi.

Demir, "Bireyler, gönüllü faaliyetler sayesinde kişisel özelliklerini ve becerilerini geliştiriyor. Aynı zamanda gönüllülerle yapılan takım çalışması, insanların içlerinde var olan yeni yetenekleri keşfetmelerini, empati kurma ve etkin iletişim gibi özelliklerini kazanmalarını sağlıyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde yaptığımız iki taraflı bir etkiye sahip." diye konuştu.