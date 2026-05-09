Bulanık'ta sürücüler ve öğrenciler trafik konularında bilgilendirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde 'Trafik Haftası' dolayısıyla sürücüler ve öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendirildi. Jandarma ve emniyet ekipleri, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgiler vererek, sürücülere de dikkat etmeleri gereken hususları hatırlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince bilgilendirme çalışması yapıldı.

Okulları ziyaret eden ekipler, öğrencilere trafik ışıkları, yaya geçidi kullanımı, emniyet kemerinin önemi, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve genel trafik güvenliği konuları hakkında bilgi verdi.

Ekipler, sürücülere de hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Galip Kılınç
