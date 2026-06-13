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Muş'ta aracın stepnesinde 4 kilo 742 gram uyuşturucu ele geçirildi

Muş'ta aracın stepnesinde 4 kilo 742 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Muş'ta bir aracın stepnesine gizlenmiş 4 kilo 742 gram sentetik uyuşturucu bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta bir aracın stepnesinde 4 kilo 742 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir araçta yapılan aramada, aracın bagajındaki stepnenin içine gizlenmiş 4 kilo 742 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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