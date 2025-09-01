Muş'ta Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Muş'ta Silahlı Saldırı: İki Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Muş'un Bulanık ilçesinde bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda iş yeri sahibi Halit Taşdemir hayatını kaybederken, eniştesi Türkmen Özkan da ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Özkan, hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Muş'un Bulanık ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Suat İshakoğlu Caddesi'ndeki Halit Taşdemir'e ait iş yerine silahla ateş açıldı.

Bu sırada iş yerinde bulunan Taşdemir hayatını kaybetti, eniştesi Türkmen Özkan ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Özkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
