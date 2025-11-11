Muş'ta Silahlı Saldırı: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti
Muş'un Bulanık ilçesinde iki kardeş silahlı saldırıya uğradı. Sidar Kırdar hayatını kaybederken, abisi Abdulmutalip Kırdar yaralandı. Saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
Muş'un Bulanık ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı
İlçenin Mescitli Mahallesi'nde Gül ve Kırdar ailelerinin fertleri arasında bir süre önce tartışma yaşandı.
Bugün, Gül ailesinden bir kişi, çarşı merkezinde iki kardeşin bulunduğu otomobile silahla ateş açtı.
Saldırıda, Sidar Kırdar (31) ve ağabeyi Abdulmutalip Kırdar (39) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sidar Kırdar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı, yaralı Abdulmutalip Kırdar'ın tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.