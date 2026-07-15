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Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

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Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önünde her hafta çarşamba günü düzenledikleri eylemlerde çocuklarına teslim olma çağrısı yapıyor. Baba Alaattin Koçhan 11 yıldır oğlundan haber alamadığını belirtirken, anne Naciye Sönmez Yıldız da oğluna dönmesi için seslendi.

Muş'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı binası önündeki eylemlerini sürdürdü.

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan baba Alaattin Koçhan, 11 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Oğluna seslenen Koçhan, "Oğlum, 11 yıldır senden haber alamıyoruz. Her neredeyseniz toplanın, gelin. Artık beklemenin anlamı yok. Bizi de bekletmeyin." dedi.

Anne Naciye Sönmez Yıldız ise "Oğlum Osman, pişman olduğunu biliyorum. Dön gel, teslim ol. Senin için buradayım. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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