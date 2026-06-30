Haberler

Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muş-Bitlis kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 DY 506 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak oto galeri önünde park halinde bulunan 3 araca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Antalya Havalimanı’nda adliye ek hizmet birimi resmen faaliyete geçti

Bakan Gürlek duyurdu: Bir ilimizdeki havalimanında hizmete başlandı
Simge Barankoğlu, tahliye olmuş

Aylardır cezaevindeydi! Sürpriz paylaşım geldi
Fransa'da Kante depremi

Fransa'da Kante depremi!
Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı

Resmi açıklama geldi! İşte Lewandowski'nin yeni takımı
Prof. Erhan Afyoncu: Nüfusun düşmesi, savaştan bile daha büyük tehdit

"Bizim için savaştan bile daha büyük bir tehdit"
Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz

Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif
Eski Kızılay başkanının kızı Fatma Kınık'ın cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Eski Kızılay başkanının kızının cezaevine girdiği ortaya çıktı