Muş'ta kontrolden çıkan otomobil park halindeki 3 araca çarptı
Muş-Bitlis kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Muş'ta kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 araca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muş-Bitlis kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 25 DY 506 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak oto galeri önünde park halinde bulunan 3 araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İbrahim Yaldız