Muş'ta Kış Lastiği Denetimi Gerçekleştirildi

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği kullanımını denetledi. Araçların kış lastiği uygunluğu kontrol edilirken sürücülere güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, ticari araçlarda kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde araçlarda kış lastiği kullanımına yönelik denetim yapıldı.

Uygulamada ekipler, araçlarda kış lastiği uygunluğunu kontrol ederek diş derinliği, lastik üretim tarihi ve desen yapısını inceledi.

Denetim sırasında sürücülere kış şartlarında güvenli sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi.

Takip mesafesi, hız limitleri ve buzlanma riskine karşı sürücüleri uyaran ekipler, araçlarda zincir, takoz ve kazma gibi kış ekipmanlarının da bulundurulması gerektiğini anlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
