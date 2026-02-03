Haberler

Muş'ta kar ve fırtına nedeniyle yolda kalan 3 araçta mahsur kalanlar kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle bir köy yolunda mahsur kalan 3 araç ve içindekiler, ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı. Ekiplerin yürüttüğü karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kentte etkili olan kar yağışı ve fırtına, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bostanken köyü Çatak rampasında 3 araç ve içindekiler yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine Muş Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda araçlar bulundukları yerden çıkarılarak yol güvenliği sağlandı.

Bölgede karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

