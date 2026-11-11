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Muş'ta jandarmanın sazlıkta bulduğu yaralı leylek tedaviye alındı

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Muş'ta jandarma ekipleri Kıyık Köyü yolundaki sazlık alanda yaralı ve bitkin bir leylek buldu. Jandarmanın götürdüğü leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi; tedavi ve rehabilitasyonun ardından doğaya bırakılacak.

Muş'ta jandarma ekiplerince yol kenarındaki sazlık alanda yaralı ve bitkin halde bulunan leylek tedavi altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi sırasında Kıyık Köyü yolundaki sazlık alanda yaralı bir leylek buldu.

Ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülen leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tedavisi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından leylek, doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kaynak: AA
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