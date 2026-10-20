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Muş'ta hırsızlıktan 10 yıl 22 gün hapis cezası alan firari hükümlü yakalandı

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Muş'ta hakkında 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il merkezinde düzenlediği çalışmada yakalandı. Hırsızlık suçundan cezası bulunan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Muş'ta hakkında 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, il merkezinde düzenlenen çalışmada, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 10 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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