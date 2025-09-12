Haberler

Muş'ta Evde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Muş'un Bulanık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında piyade tüfekleri, tabancalar ve çok sayıda fişek bulunuyor. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Muş'un Bulanık ilçesinde bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bir evde silah bulundurulduğu bilgisi üzerine jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Ev ve eklentilerinde yapılan aramada, seyyar dipçikli piyade tüfeği, tek kırma av tüfeği, 2 tabanca, av tüfeği namlusu, tüfek kabzası, 422 piyade tüfeği fişeği, 272 tabanca fişeği, 235 av tüfeği fişeği, 9 tabanca şarjörü, 13 piyade tüfeği şarjörü ve 2 tabanca kılıfı ele geçirildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
