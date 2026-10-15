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Muş'ta düzenlenen trafik kazası tatbikatında 20 araç ve 100 personel görev aldı

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Muş'ta düzenlenen trafik kazası tatbikatında 20 araç ve 100 personel görev aldı
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Muş Valiliği himayelerinde AFAD, itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerinin katılımıyla trafik kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikatta 20 araç ve 100 personel görev alırken, ekipler kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek için kurtarma çalışmalarını eş zamanlı yürüttü.

MUŞ'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, emniyet ve sağlık ekiplerinin katılımıyla geniş kapsamlı trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Muş Valiliği himayelerinde düzenlenen tatbikatta, 20 araç ve 100 personel görev aldı.

Olası trafik kazalarında müdahale kapasitesini artırmak ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, gerçeği aratmayan kaza senaryosu uygulandı. Ekipler, senaryo kapsamında kurtarma ve müdahale çalışmalarını eş zamanlı yürüterek koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini test etti.

'HEDEFİMİZ HIZLI MÜDAHALE VE GÜÇLÜ KOORDİNASYON'

Tatbikatın hedeflerine ilişkin yapılan açıklamada, olası trafik kazalarında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, ekiplerin müdahale kapasitesinin artırılması ve kurtarma çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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