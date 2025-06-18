Muş'ta Doğan Bebek, Soğutma Tedavisi İçin Ağrı'ya Sevk Edildi

Muş'ta dünyaya gelen ve soğutma (hipotermi) tedavisine ihtiyacı olduğu belirlenen bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş Devlet Hastanesinde 39 haftalık 3 kilogram olarak dünyaya gelen bebeğin, soğutma tedavisine ihtiyacının olduğu belirlendi.

Doktorları tarafından sevkine karar verilen bebek, ambulans helikopterle Ağrı'ya gönderildi.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin pistinde sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlandı.