Haberler

Muş'ta dereye düşen Gülsima'yı 61 kilometrelik hatta arama çalışması sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'un Cevizlidere köyünde dereye düşüp kaybolan Gülsima Yıldız'ı arama çalışmaları, Batman'ın Sason ilçesinde AFAD koordinasyonunda karadan, sudan ve havadan devam ediyor.

Muş'un Cevizlidere köyünde dereye düşüp kaybolan Gülsima Yıldız'ı (61) arama çalışmalarının Batman'daki kısmı, Sason ilçesi Kaşyayla köyü mevkisinde AFAD koordinasyonunda sürdürülüyor. Cevizlidere Çayı'nın 25 kilometre boyunca menderesler çizerek Sason'daki Sarı Çoban Çayı ile birleştiği, Sarı Çoban Çayı'nın da Batman'da 36 kilometre daha devam edip Batman Barajı'na döküldüğü toplamda 61 kilometrelik hatta ekipler, her gün farklı bölgelerde tarama yaparak Yıldız'a ulaşmaya çalışıyor. Çalışmaların karadan, sudan ve havadan dron destekli yürütüldüğü, AFAD koordinesinde jandarma, sağlık, UMKE, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve dalgıç ekipleri, ANDA Arama ve Kurtarma ile destek AFAD gönüllülerinin de görev aldığı bildirildi.

'TEMEL HEDEFİMİZ KAYIP VATANDAŞIMIZA EN KISA SÜREDE ULAŞMAK'

ANDA Arama Kurtarma gönüllüsü Mehmet Taner, "AFAD koordinasyonunda, Batman'dan gelen ekipler olarak Muş'ta suda kaybolan vatandaşımızı arama çalışmalarına destek vermek üzere sahadayız. Bölgede zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerimiz arama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. ANDA Arama Kurtarma ekipleri olarak, ilgili kurumlarla tam koordinasyon içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Temel hedefimiz, kayıp vatandaşımıza en kısa sürede ulaşmak ve ailesine umut olacak bir gelişme sağlayabilmektir. Sahada görev yapan tüm ekipler, gece gündüz demeden büyük fedakarlık yürütmektedir. AFAD başta olmak üzere destek veren tüm kurumlara ve görev alan ekiplere teşekkür ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetleri, sonuç alınana kadar kararlılıkla devam edecektir dedi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde seçim! Özgür Özel, CHP Grup Başkanı oldu

CHP Genel Merkezi'nde baskın seçim! Özgür Özel, grup başkanı oldu

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu

5 kişinin öldüğü kazadan kahreden detaylar! Bir aile yok oldu
Elazığ'da salgın alarmı: Valilik açıkladı, doktor uyardı

Salgın alarmı! Hastaneler doldu, valilik jet hızında açıklama yaptı
Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü

Kredi çekeceklere kötü haber! TCMB gece yarısı yeni karar aldı
Perinaz Shiri, İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Savaş halindeki İran'ı karıştıran dansına açıklık getirdi

Tokyo’da gezen Türk çift Icardi ile karşılaştı: Oha Icardi, şaka gibi vallahi

Tokyo’da gezen Türk çifti şaşırtan olay: Oha, şaka gibi vallahi

Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den mutlak butlan kararına tepki

Erdoğan ve Bahçeli'nin övdüğü liderden mutlak butlan tepkisi
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

Ve korkulan oldu! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti