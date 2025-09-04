Muş'ta Bağımlılıkla Mücadele İçin Stant Açıldı

Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ile Yeşilay Şubesi işbirliğiyle kurulan stantta vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirildi.

3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Göletli Park'ta kurulan stantta ekipler, bağımlılıkla mücadele ile ilgili broşürler dağıttı, çocukların yüzünü boyadı.

Stantları gezen İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, basın mensuplarına, ülkede 3-9 Eylül tarihleri arasında Halk Sağlığı Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Halkı sağlık okuryazarlığı konusunda bilinçlendirerek sağlıklı bir toplumun oluşturulabileceğini dile getiren Ömür, şöyle konuştu:

"Hedefimiz, Bakanlık olarak temel sağlık hizmetlerini yani halk sağlığını güçlendirip kamu hastanelerine yapılan harcamaları azaltmak ve arta kalan parayı ülkemizin gelişmesine kullanmak olmalı. Bakanlığımızın hedefi sağlık okur yazarlığını artırmak. Sağlık okur yazarlığı, hareketli yaşam, beslenme, aşılar, toplum sağlığının korunmasına yönelik her şeyi vatandaşlarımıza anlatmak istiyoruz."

Ömür, "Milli Eğitim ve Emniyet müdürlükleri, Yeşilay ve Kızılay gibi kuruluşlarla ortak çalışma yürütüyoruz. İnşallah halkımızda sağlıklı yaşam bilincini oluşturacağız. Mobil sigara bırakma aracımız burada. Bakanlığımız bu faaliyeti yeni uygulamaya koydu. İçini dizayn ettik. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımızın ölçümlerini yapacağız. Solunum fonksiyonu testlerini yapacağız. Daha sonra sigarayı bırakmaları için vatandaşlarımızı ilgili yerlere yönlendireceğiz." dedi.