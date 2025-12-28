Haberler

Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler

Beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdüler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta üç arkadaş, kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı bir günde, İstasyon Caddesi'nde kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı. O anlar sosyal medyada ilgi gördü.

MUŞ'ta 3 arkadaş kent merkezinde kar kalınlığının 30 santimetreye ulaşmasını fırsat bilerek İstasyon Caddesi'nde kayak yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kara kış etkisini gösterdi. Yağışın yoğun olduğu Muş'ta 3 arkadaş beyaz çileyi eğlenceye dönüştürdü. Üç arkadaş, kayak takımı ekipmanlarını giyerek kentin en işlek noktalarından biri olan İstasyon Caddesi'nde çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kaldırımda kayak yaptı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
İYİ Partili Türkkan: Cezaevinden çıkan mahkumlar suç ilanları veriyor

Tahliye edilen mahkumlardan kan donduran ilanlar! İlk işleri bu oldu
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

Genç kadının, ölümden kaçtığı anlar kamerada
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var