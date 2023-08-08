Muş'ta Aralarında Husumet Bulunan İki Köyün Sakinleri Barıştırıldı

Korkut ilçesine bağlı Kıryaka köyü ile Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde yaşayan vatandaşlar arasında bir yıl önce arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavga husumete dönüştü. Kanaat önderlerinin araya girmesiyle Kıryaka köyünde bir araya getirilen köylüler, el sıkışarak barıştı. Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, iki köy arasında arazi anlaşmazlığı sonucu başlayan husumetin sona erdirilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Barış yemeği ile son bulan programa, Korkut Kaymakamı Ahmed Çelik, Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, kanaat önderleri ve köylüler katıldı.