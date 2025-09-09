Muş'ta Aileler Arasında Silahlı Kavga: 2 Ölü, 3 Yaralı
Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Çarşı merkezinde iki aile mensubu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis çarşı merkezinde ve hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
