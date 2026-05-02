Muş Ovası'nda lale zamanı

TÜRKİYE'nin en büyük üçüncü ovası olan Muş Ovası, tescilli 'Muş 1071' laleleriyle kırmızıya büründü. Sadece 15 gün süren doğa harikasını kaçırmak istemeyen yüzlerce ziyaretçi, ovaya geliyor.

Muş Ovası'nda baharın gelişiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismiyle tescillenen endemik laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. Doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan lalelerin çiçek açmasıyla, Muş Ovası da son yılların en yoğun günlerini yaşıyor. Doğal güzelliği yerinde görmek isteyenler ve fotoğraf meraklıları ovaya akın etti. Yılda sadece 1 kez gerçekleşen bu güzel görüntüleri kaçırmak istemeyen ziyaretçiler, bölgede yoğunluk oluşturdu. Ovaya gelenler, manzaranın keyfini çıkarırken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin

Özgür Demirtaş'tan altın için çılgın tahmin! Rakam bile verdi

Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne telefon

Şöhreti bırakıp köye yerleşti: Ne elektrik var ne telefon
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü

En yakın arkadaşına ihanetinin bedelini çok fena ödetti

Süleyman Soylu'dan Gülistan Doku açıklaması: Elinde bilgisi olan, belgesi olan, ortaya koymayan namerttir

Soylu, Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili sessizliğini bozdu
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki üvey kardeşini öldürdü

Üvey kardeşlerine kurşun yağdırdı, komşu ile kaçarken yakalandı
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti