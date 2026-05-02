Muş Ovası'nda lale zamanı

TÜRKİYE'nin en büyük üçüncü ovası olan Muş Ovası, tescilli 'Muş 1071' laleleriyle kırmızıya büründü. Sadece 15 gün süren doğa harikasını kaçırmak istemeyen yüzlerce ziyaretçi, ovaya geliyor.

Muş Ovası'nda baharın gelişiyle güzel görüntüler ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 'Muş 1071' ismiyle tescillenen endemik laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. Doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan lalelerin çiçek açmasıyla, Muş Ovası da son yılların en yoğun günlerini yaşıyor. Doğal güzelliği yerinde görmek isteyenler ve fotoğraf meraklıları ovaya akın etti. Yılda sadece 1 kez gerçekleşen bu güzel görüntüleri kaçırmak istemeyen ziyaretçiler, bölgede yoğunluk oluşturdu. Ovaya gelenler, manzaranın keyfini çıkarırken, bol bol hatıra fotoğrafı da çektiriyor.

